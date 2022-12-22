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Чемпионат России

Сегодня, 10:57

Лидеры сборной России в фигурном катании упали четвертый раз в сезоне

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российские танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин допустили ошибку в ритм-танце на чемпионате России в Красноярске.

Этот случай — четвертый для пары в сезоне. На этот раз партнерша упала в начале программы.

В этом сезоне почти все прокаты пары заканчиваются ошибками. Дважды в Самаре упал Егор Базин, ранее дуэт получал балл снижения на этапе «Гран-при в Сочи». Один из элементов на недавних соревнованиях «Жигули» также был оценен судьями отрицательно. Тем не менее все соревнования пара выиграла.

За ритм-танец в Красноярске Худайбердиева и Базин набрали 83,70 балла со штрафом в балл за падение.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Елизавета Худайбердыева/Егор Базин
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