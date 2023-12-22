Игнатов — о распределении сил: «Не умею быть многозадачным. Я так катаюсь, что учеба уходит на второй план»

Фигурист Макар Игнатов прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Челябинске.

«Есть какие-то положительные моменты, которые я для себя отмечаю, но это явно не тот прокат, на который я рассчитывал и к которому шел. Будем работать дальше, улучшать разные моменты, чтобы не было ошибок в короткой и каких-то потерь в качестве элементов в целом. Сегодня спокойнее было, чем вчера. Вчера прям чувствовалось волнение, сегодня комфортнее было. Не было такого, что я шел с настроем, что откатаюсь, как откатаюсь. Всегда хочется сделать максимум, всегда хочется кататься чисто, потому что, когда ты плохо катаешься, тебе самому неприятно, ошибки раздражают и бесят.

Итоги года? Всегда есть о чем пожалеть, всегда есть где улучшиться. Не знаю, если так говорить, то я рад, что научился работать, несмотря на какие-то обстоятельства, начиная с коньков, заканчивая какими-то другими вещами. Я свой потенциал знаю, и я его далеко не весь показал, поэтому хочется пожелать себе, чтоб в новом году было только лучше.

Как удается готовиться к сессии и выступать? Пока непонятно, потому что у меня индивидуальный график. Приеду и буду как раз с этим разбираться. С Федей Зоновым кооперируемся в каких-то моментах, где-то я к нему обращаюсь с какими-то вопросами. Но я так концентрируюсь на катании, что учеба отходит на второй план. Я не умею быть многозадачным. Мне сложно концентрироваться сразу на нескольких вещах, поэтому я могу выпасть. Но стараемся помогать друг другу.

У фигуристов всегда новогодняя суета начинается после чемпионата России. По сути, чемпионат России и у нас Новый год. Пока не знаю, где буду отмечать Новый год, но у нас будут шоу», — сказал Игнатов.

Игнатов получил 175,61 балла за произвольную программу и 265,34 в сумме и занял шестое место. В произвольной программе Макар исполнил сразу четыре четверных прыжка.