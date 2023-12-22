Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 16:10

Кондратюк — о своих проблемах: «Происходит что-то непонятное, наверное в голове. Может быть нервы»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Чемпион Европы Марк Кондратюк поделился впечатлениями от своих выступлений на чемпионате России в Челябинске.

По сумме двух программ 20-летний фигурист набрал 249,08 балла и не вошел в число призеров.

«Давайте не будем про результат… Я не доволен собой, особенно недоволен короткой. В произвольной было получше, я боролся, но не получается откатать так, как я хочу и могу… Но это не последний старт в жизни и в этом сезоне есть еще время продолжать работать и когда-то, надеюсь, получится сделать все так, как я хочу.

Все было нормально до вчерашнего дня, скорее всего причины надо искать где-то в голове… Не хочу все списывать на внешние факторы, вчера было очень не очень у многих, будто тотальный вирус поразил большинство в мужском одиночном. Но при этом были все-таки индивиды, которые смогли собраться и удивить публику, порадовать ее.

Не думаю, что мешают ледовые шоу. Я после каждого старта ищу какие-то моменты и стараюсь их исправлять. После короткой были мысли что-то новое попробовать, может быть это поможет, но глобально проблема не в подготовке. Когда я приезжаю все нормально, но вот дальше происходит что-то непонятное. Что конкретно не так, я ответить не могу, если бы я понял, то этих причин, наверное, уже и не было бы. Наверное, это нервы, все-таки у меня не такой большой опыт крупных соревнований, но он был.

Олимпиада — это знаковое событие и оно всегда меняет людей. Не думаю, что в плохую сторону, нет, но я точно повзрослел и поменялся. Год был сложным, но хотелось бы верить, что у меня были моменты, когда я катался хорошо. Сейчас уже получше катаюсь, это факт. Надеюсь что дальше будет еще лучше но посмотрим», — сказал Кондратюк.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
0
Читайте также
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Ветлугин — о состоянии на чемпионате России: «Худшая форма за последнее время. Болезнь, травма, не срослось»
Тарасова не согласилась с результатами чемпионата России по фигурному катанию у мужчин
Чемпионат России 2024, мужчины: произвольная программа и итог. Онлайн-результаты
Семененко выиграл чемпионат России-2024, опередив Дикиджи на 1,01 балла
Чемпионат России: Семененко выиграл золото. Онлайн-трансляция дня
Фигурист Мозалев рассматривал снятие с чемпионата России из-за травмы копчика
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Худайбердиева и Базин: видео произвольного танца на чемпионате России в Челябинске

Степанова и Букин: видео произвольного танца на чемпионате России в Челябинске