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Чемпионат России

Сегодня, 14:48

Матвей Ветлугин объяснил неудачный прокат на чемпионате России просроченными грибами

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Матвей Ветлугин с иронией прокомментировал свое выступление на чемпионате России. После короткой программы он шел на четвертом месте, но турнир завершил в конце первой десятки.

— Видимо, грибы просроченные были. Это главная причина сегодняшней неудаче. Я, конечно, шучу. Было много ненужных мыслей из-за несвойственного мне высокого положения после короткой программы. Волнения присутствовало больше, чем обычно. Некорректно работала голова, не мог себя осознанно чувствовать перед прыжками. Не хватило физики. После спотыкания на 10-й секунде понял, что что-то пошло не так.

Тренер особо ничего не сказал. Сказал, что после короткой люди узнали, что есть такой спортсмен — Матвей Ветлугин. Теперь надо катать две программы. или пролоббировать, чтобы медали вручались отдельно по программам.

Впечатления как от обычного старта. Настраивался как обычно. Я в десятке? Но с двумя снявшимися. Цель была — восьмерка. Не дотянул. Как оценю чемпионат для себя? Спросите у Алексея Николаевича Мишина. (Улыбается).

Какую оценку себе поставлю? Спросите об этом Алексея Николаевича Мишина, — сказал фигурист.

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