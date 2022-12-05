Медведева может выступить в роли комментатора на чемпионате России по фигурному катанию

Двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева не исключила, что выступит в роли комментатора на чемпионате России по фигурному катанию сезона-2022/23.

— Ждать ли тебя на комментаторской позиции на чемпионате России?

— Да, возможно.

— Кроме новогодних шоу и чемпионата России где тебя еще можно будет увидеть?

— Разные YouTube-шоу интересные. До съемок пока не могу точно говорить, какие, — сказал Медведева Sport24.

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России-2022 по фигурному катанию.