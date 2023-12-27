Медведева назвала открытие года в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила на вопрос «СЭ» о спортсмене 2023 года в фигурном катании.

«Мне понравилось, как в этом году проявил себя Влад Дикиджи. Многие ребята из Питера считают его много лет хорошим фигуристом, я с ними разговаривала. Но именно так ярко он заявил о себе в этом сезоне. Наверное, это самое яркое открытие года в российском фигурном катании», — сказала Медведева.

19-летний фигурист занял второе место на чемпионате России-2023, который проходил в Челябинске. Дикиджи, набрал 293,74 балла по сумме программ. Первым стал Евгений Семененко.