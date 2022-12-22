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Чемпионат России

Сегодня, 17:53

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России в Красноярске

Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийские чемпионы-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют на чемпионате России в Красноярске после короткой программы у пар. Они набрали за свой прокат 85,37 балла. Пара превзошла мировой рекорд, однако ISU не будет засчитывать данный результат, так как это внутренний турнир.

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у них 84,32 балла. Третьи — Евгения Тарасова/Владимир Морозов с 81,23 балла.

Произвольная программа у пар пройдет 24 декабря, начало — в 12.30 мск.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 85,37

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 84,32

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 81,23

4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 76,68

5. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 76,34

6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 74,89

Марк Кондратюк. Чемпионат России по фигурному катанию: расписание и результаты соревнований 22 декабря
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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