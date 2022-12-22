Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России в Красноярске

Сегодня, 17:53
Олимпийские чемпионы-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют на чемпионате России в Красноярске после короткой программы у пар. Они набрали за свой прокат 85,37 балла. Пара превзошла мировой рекорд, однако ISU не будет засчитывать данный результат, так как это внутренний турнир.
Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у них 84,32 балла. Третьи — Евгения Тарасова/Владимир Морозов с 81,23 балла.
Произвольная программа у пар пройдет 24 декабря, начало — в 12.30 мск.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 85,37
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 84,32
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 81,23
4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 76,68
5. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 76,34
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 74,89