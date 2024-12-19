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Чемпионат России

Сегодня, 14:23

Мишина оценила выступление в короткой программе на чемпионате России в Омске

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, прокомментировала выступление в короткой программе парного катания на чемпионате России в Омске.

— Чемпионат России — очень волнительный старт для всех спортсменов. Поэтому сегодня у каждой пары можно было увидеть осторожность в каждом элементе. Программу мы откатали хорошо. Но даже сами чувствуем, что везде были немного аккуратными, — заявила Мишина.

Мишина и Галлямов набрали 82,95 балла за свое выступление и лидируют после первого соревновательного дня. Вторыми идут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,17), третьими — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (73,40).

Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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