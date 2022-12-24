Муравьева объяснила, почему не попала в тройку на чемпионате России

Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева поделилась впечатлениями после проката произвольной программы на чемпионате России в Красноярске. Фигуристка заняла четвертое место.

— Прокатом не очень довольна. Даже не знаю, что сказать. Немного сказалось волнение, да. Я не откатала чисто. О месте даже не может быть речи без чистого проката. У меня техника недостаточно хорошая.

— Кто подарил куклу?

— Не знаю. Болельщики. Далее поеду на шоу Евгения Викторовича Плющенко и Яны Александровны Рудковской. Ждите на шоу «Снегурочка» и «Лебединое озеро» в Москве и Питере. Работа все выходные? Это прекрасная работа. Отдыхать вообще не люблю. Иначе потом на коньки сложно вставать. Буду на спектакле в роли одной из жен трех братьев. Чьей? Не знаю. Выходных вообще не будет. Приеду, сразу на репетицию. Новый год удастся отметить при этом. Два дня дадут.

— Говорили ли с Плющенко после проката?

— Ну так, чуть-чуть. Я знаю, где ошибки у меня, что исправлять. Жду ли финал Гран-при, чтобы набрать заветные баллы и показать катание лучше? Да.

— Сказалось давление?

— Сама даже не знаю. Иногда очень хорошо катаю, когда нервничаю. А на контрольных прокатах все наоборот было, например. Здесь я скорее нервничала. На финале посмотрим, проще ли после чемпионата России выступать. В целом я люблю этот старт. Он самый интересный и нервный. Самый любимый старт. Всегда его жду. Где хочу следующий в ЧР? Очень понравился в Санкт-Петербурге. Я буду только рада, если он будет там.

Победила на чемпионате России Софья Акатьева. Второе место заняла Камила Валиева, Елизавета Туктамышева — третья.