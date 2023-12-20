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Чемпионат России

Сегодня, 13:41

На соревнованиях внутри России возрастной ценз будет составлять 16 лет

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске анонсировал ужесточение возрастного ценза на внутренних российских стартах.

«Были времена, когда мы допустили юниоров, чтобы повысить конкуренцию в женском одиночном. А сейчас она и так высока. В этапах «Гран-при» насколько я знаю участвовало более 70 женщин. Однако ISU повысил возраст до 17 лет. Традиционно наша страна, чтобы идти на опережение, выставляла возрастной ценз на один год младше, чем по международным правилам, и этого правила мы и придерживаемся. Так что в следующем году возрастной ценз у нас будет с 16 лет.

Но вот для чего нам нужно отсекать юниоров? Это принесет глобальные изменения в спорт. Будет такое количество уникальных спортсменов в молодом возрасте, что они не смогут уже сосуществовать вместе и, таким образом, мы остановим развитие юниорского катания, что делать нельзя ни в коем случае. Давайте честно, есть ведь единицы зарубежных фигуристок, на которых приятно смотреть и которые исполняют элементы не из эпохи 30-летней давности, когда по два тройных прыжка только. Послушайте, у нас Ирина Слуцкая такой контент исполняла в 90-е на ура. Хорошо, можем вернуться и к каскадам три-два и будет еще больше у спортсменок времени уделять внимание вращениям и платьям, скольжению. Только фигурное катание — это спорт и в спорте должны быть критерии оценки преодоления человеческих возможностей. У мужчин мы ведь не задумываемся о возвращении к прошлому, когда видим четверные», — сказал Коган.

Международный союз конькобежцев (ISU) поднимет в следующем сезоне возрастной ценз до 17 лет. В России в текущем сезоне допускают до взрослых стартов с 14 лет, при том что на международном уровне он составлял планку в 16 лет.

Фигурное катание
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