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Олимпиада

Сегодня, 11:40

Нагорный рассказал, что рад допуску россиян до международных соревнований

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Олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный прокомментировал возможность российских спортсменов выступать на международных стартах.

«Любая новость о том, что какая-то международная федерация принимает решение допускать российских спортсменов, вызывает у меня радость. Это очень здорово, когда спортсмены, посвятившие своему любимому делу всю жизнь, вновь получают возможность соревноваться на международном уровне и завоевывать медали, с которыми вернутся потом домой», — цитирует Нагорного ТАСС

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в квалификационных турнирах на Олимпийские игры — 2026 при условии получения нейтрального статуса.

Источник: ТАСС
Никита Нагорный
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