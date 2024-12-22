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Сегодня, 10:30

Награждение по итогам чемпионата России-2024/2025: видео

Состоялась церемония награждения победителей и призеров чемпионата России по фигурному катанию-2024/2025
Владислав Маслов
Корреспондент
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В Омске прошла церемония награждения победителей и призеров чемпионата России по фигурному катанию-2024/25.

В женском одиночном катании золотую медаль завоевала Аделия Петросян, 2-е и 3-е места заняли Дарья Садкова и Алина Горбачева соответственно.

Среди мужчин-одиночников впервые в карьере победил Владислав Дикиджи, серебряным призером стал Глеб Лутфуллин, бронзовым — Евгений Семененко.

В парах чемпионами стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, 2-е место — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, 3-е — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Танцы на льду: золото — Александра Степанова/Иван Букин, серебро — Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, бронза — Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

Показательные выступления победителей начнутся в 13:30 по московскому времени.

Фигурное катание
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