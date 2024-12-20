Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 15:19

Произвольная программа Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на чемпионате России: видео

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук представили произвольную программу на чемпионате России-2025
Алина Савинова
Telegram Дзен

Появилось видео произвольной программы Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

За вторую часть соревнований фигуристы получили 139,98 балла. Они заняли итоговое третье место с общим результатом 214,15 балла.

Видео проката Хабибуллиной и Княжука доступно на сайте Первого канала.

Победителями чемпионата России среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,40). Серебро у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (216,37).

Источник: Первый канал
Фигурное катание
Читайте также
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
Российских фигуристов и конькобежцев допустили до отбора к Олимпиаде-2026
СКА отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в матче с 10 голами
Фестиваль привозов, качельно-голевой карнавал и первая победа Воробьева в дерби. Что произошло в матче КХЛ ЦСКА – «Спартак»
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Материалы сюжета Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Козловский назвал Кондратюка уникальным спортсменом
Короткая программа женщин на чемпионате России: результаты онлайн
Чемпионат России: старт женщин, медали в танцах и парах. Онлайн-трансляция дня
Чемпион России Галлямов о возвращении россиян на Олимпиаду: «Знаковое решение для всего мира фигурного катания»
Козловский — о серебре на чемпионате России в Омске: «Эмоции смешанные»
Чемпионы Европы не справились с нервами после новости о допуске. Развязка в Омске
Сегодня
Вчера
Неделя