Одногруппница Трусовой заболела гриппом на чемпионате России

Софья Самоделкина, тренирующаяся в группе Светланы Соколовской вместе с Александрой Трусовой, заболела гриппом — у нее высокая температура. Об этом сообщила фан-группа спортсменки в Telegram.

При этом утром, 25 декабря, в воскресенье, Самоделкина и Трусова присутствовали на совместном завтраке с группами Соколовской, Алексея Мишина и Евгения Рукавицына. Также там была и Камила Валиева.

Самоделкина на чемпионате России заняла 11-е место, Трусова снялась с соревнований из-за высокой температуры.