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Чемпионат России

Сегодня, 12:52

Одногруппница Трусовой заболела гриппом на чемпионате России

Софья Самоделкина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Софья Самоделкина, тренирующаяся в группе Светланы Соколовской вместе с Александрой Трусовой, заболела гриппом — у нее высокая температура. Об этом сообщила фан-группа спортсменки в Telegram.

При этом утром, 25 декабря, в воскресенье, Самоделкина и Трусова присутствовали на совместном завтраке с группами Соколовской, Алексея Мишина и Евгения Рукавицына. Также там была и Камила Валиева.

Самоделкина на чемпионате России заняла 11-е место, Трусова снялась с соревнований из-за высокой температуры.

Фигурное катание
Александра Трусова
Софья Самоделкина
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