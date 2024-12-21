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Сегодня, 15:23

Бестемьянова — о золоте Петросян: «Это было потрясающе! Дай Бог ей продержаться до Олимпиады на этом уровне»

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» победу Аделии Петросян на чемпионате России-2025 в Омске в женском одиночном катании.

17-летняя спортсменка получила 262,92 балла по сумме двух выступлений. Ученица Этери Тутберидзе выиграла турнир второй год подряд. На чемпионате страны в 2022-м она завоевала бронзовую медаль.

«Думаю, что Аделия оставила у всех зрителей, в том числе и меня, одинаковые эмоции — это было потрясающе! Абсолютно уникальный прокат. Дай Бог ей продержаться до Олимпиады на этом уровне и там также выступить. Просто ура, очень здорово!», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Серебряным призером соревнований в Омске стала Дарья Садкова, которая набрала 234,69 балла за короткую и произвольную программы. Третье место заняла Алина Горбачева — 223,92 балла.

(Денис Сафронов)

Фигурное катание
Аделия Петросян
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