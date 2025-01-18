Определился состав участников командного турнира чемпионата России по прыжкам-2025

Сегодня, 20:47
Пресс-служба Первого канала опубликовала состав участников командного турнира чемпионата России по прыжкам-2025. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.
Команду Москвы будут представлять Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Аделия Петросян, Софья Муравьева и спортивная пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
В команду Санкт-Петербурга вошли Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Николай Угожаев, Анна Фролова, Ксения Гущина и Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Ранее в личном турнире у мужчин победу одержал Угожаев, у женщин чемпионкой стала Петросян, а соревнования пар выиграли Мишина и Галлямов.