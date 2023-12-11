Опубликован состав участников чемпионата России-2024 по фигурному катанию

Определился список участников чемпионата России по фигурному катанию, который пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Федор Зонов, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Даниил Постарнаков, Роман Савосин, Александр Самарин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семен Соловьев, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Женщины: Мария Агаева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Мария Талалайкина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Майя Хромых, Вероника Яметова.

Пары: Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Алена Косторная — Георгий Куница, Елизавета Кулешова — Владимир Следь, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Майя Шегай — Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина — Марк Волков, Ксения Краусова — Даниил Корочкин, Варвара Курносенко — Федор Варламов, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Александра Прокопец — Александр Васькович, Дарья Савкина — Александр Вахнов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Тютюнина — Матвей Грачев, Полина Усова — Михаил Антонов, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

В женском одиночном катании действующей победительницей является Софья Акатьева. Среди мужчин победу на прошлом чемпионате страны одержал Евгений Семененко.

В парном катании второй раз в своей карьере победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду в сезоне-2022/23 выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.