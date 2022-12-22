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Чемпионат России

Сегодня, 06:40

Пара Кагановская/Ангелопол снялась с чемпионата России

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Одни из лидеров сборной России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол снялись с чемпионата России-2023 по медицинским показаниям. Дуэт выступает в танцах на льду.

В среду, 21 декабря, прошла жеребьевка коротких программ и ритм-танца — партнер пришел на нее один. Позже Валерий выложил пост в Teelgram, в котором рассказал о снятии из-за болезни партнерши.

— Мы вынуждены сняться с чемпионата России по состоянию здоровья. К сожалению, при подготовке Василисе стало плохо и до сегодняшнего дня мы не можем справиться с болезнью. Мы в ближайшее время вернемся в Москву и начнем еще более активное лечение для того, чтобы как можно раньше выйти на лед и готовиться к предстоящим турнирам. Такое у нас впервые, мы всегда откатывали соревнования, даже если не все гладко, но сейчас такой возможности просто нет.

После этого Ангелопол удалил пост, но утром в день ритм-танца информацию подтвердили на сайте Федерации фигурного катания России.

Соревнования в танцах на льду на чемпионате России в Красноярске начнутся сегодня, 22 декабря в 10.00 (мск) — пары покажут ритм-танцы. Кагановская и Ангелопол по итогам жеребьевки должны были выступить последними.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований 22 декабря