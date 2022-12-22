Пара Кагановская/Ангелопол снялась с чемпионата России

Одни из лидеров сборной России Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол снялись с чемпионата России-2023 по медицинским показаниям. Дуэт выступает в танцах на льду.

В среду, 21 декабря, прошла жеребьевка коротких программ и ритм-танца — партнер пришел на нее один. Позже Валерий выложил пост в Teelgram, в котором рассказал о снятии из-за болезни партнерши.

— Мы вынуждены сняться с чемпионата России по состоянию здоровья. К сожалению, при подготовке Василисе стало плохо и до сегодняшнего дня мы не можем справиться с болезнью. Мы в ближайшее время вернемся в Москву и начнем еще более активное лечение для того, чтобы как можно раньше выйти на лед и готовиться к предстоящим турнирам. Такое у нас впервые, мы всегда откатывали соревнования, даже если не все гладко, но сейчас такой возможности просто нет.

После этого Ангелопол удалил пост, но утром в день ритм-танца информацию подтвердили на сайте Федерации фигурного катания России.

Соревнования в танцах на льду на чемпионате России в Красноярске начнутся сегодня, 22 декабря в 10.00 (мск) — пары покажут ритм-танцы. Кагановская и Ангелопол по итогам жеребьевки должны были выступить последними.