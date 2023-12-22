Фигурист Дрозд — об итогах чемпионата России: «Были бы дураками, если сказали бы, что не расстроились»

Фигуристы Павел Дрозд и Елизавета Шанаева, выступающие в танцах на льду, подвели итоги выступления на чемпионате России в Челябинске.

«Мы очень рады тому, как мы откатали. Получили очень много эмоций. Чемпионат России — центральный старт в сезоне, присутствуют нервы, хочется максимум показать. Хочется работать дальше. Я с Лизой поделился сегодня — прочитал цитату, которая мне помогла: «Искусство превыше всего». Мы доставили удовольствие зрителям, тренерам. Дальше будем еще лучше. Но мы были бы дураками, если бы сказали, что не расстроились из-за того, что остались без медалей. По нашим ощущениям, мы сделали свою работу очень хорошо. Судить под одну гребенку я бы не стал. Очень много зависит от участников, от судейской бригады. Радость Ирины Хаврониной и Девида Нарижного нашим оценкам? Знаете, я бы не стал вести к тому, чтобы сталкивать нас. Радость соперников — это нормально», — сказал Дрозд.

«Чтобы руки полностью не опустились, скажем так : прокат был достойный, поэтому мы двигаемся дальше. Мотивацию можно черпать не только из медалей», — добавила Шанаева.

Шанаева и Дрозд набрали по итогам двух программ 196,26 балла и заняли итоговое четвертое место.