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Чемпионат России

Сегодня, 14:40

Фигурист Дрозд — об итогах чемпионата России: «Были бы дураками, если сказали бы, что не расстроились»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристы Павел Дрозд и Елизавета Шанаева, выступающие в танцах на льду, подвели итоги выступления на чемпионате России в Челябинске.

«Мы очень рады тому, как мы откатали. Получили очень много эмоций. Чемпионат России — центральный старт в сезоне, присутствуют нервы, хочется максимум показать. Хочется работать дальше. Я с Лизой поделился сегодня — прочитал цитату, которая мне помогла: «Искусство превыше всего». Мы доставили удовольствие зрителям, тренерам. Дальше будем еще лучше. Но мы были бы дураками, если бы сказали, что не расстроились из-за того, что остались без медалей. По нашим ощущениям, мы сделали свою работу очень хорошо. Судить под одну гребенку я бы не стал. Очень много зависит от участников, от судейской бригады. Радость Ирины Хаврониной и Девида Нарижного нашим оценкам? Знаете, я бы не стал вести к тому, чтобы сталкивать нас. Радость соперников — это нормально», — сказал Дрозд.

«Чтобы руки полностью не опустились, скажем так : прокат был достойный, поэтому мы двигаемся дальше. Мотивацию можно черпать не только из медалей», — добавила Шанаева.

Шанаева и Дрозд набрали по итогам двух программ 196,26 балла и заняли итоговое четвертое место.

Александра Степанова и&nbsp;Иван Букин. Чемпионат России: Степанова и Букин выиграли золото в танцах на льду. Онлайн-трансляция дня
Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
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