Петр Гуменник лидирует на чемпионате России в Красноярске после короткой программы

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2020 Петр Гуменник лидирует на чемпионате России в Красноярске после короткой программы у мужчин. 20-летний спортсмен набрал 104,47 балла за свой прокат.

Вторым стал Евгений Семененко — 99,15 балла. Третий — Андрей Мозалев (98,70 балла). Чемпион Европы-2022 Марк Кондратюк расположился на 12-й строчке (77,50).

Произвольная программа у мужчин пройдет 23 декабря, начало — в 12.15 мск.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Мужчины. Короткая программа

1. Петр Гуменник — 104,47

2. Евгений Семененко — 99,15

3. Андрей Мозалев — 98,70

4. Матвей Ветлугин — 97,58

5. Александр Самарин — 96,57

6. Артем Ковалев — 96,49

7. Макар Игнатов — 94,29

8. Илья Яблоков — 93,27

9. Дмитрий Алиев — 90,85

10. Глеб Лутфуллин — 84,09

11. Алексей Ерохов — 77,75

12. Марк Кондратюк — 77,50

13. Иван Попов — 77,02

14. Артур Даниелян — 74,65

15. Владислав Катичев — 74,38

16. Андрей Анисимов — 73,69

17. Роман Атояр — 73,48