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Чемпионат России

Сегодня, 19:17

Петросян назвала открытие катка для группы Тутберидзе одним из главных итогов года

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Аделия Петросян после победы на чемпионате России в Челябинске рассказала о личных итогах года и отметила строительство нового катка для группы ее тренера Этери Тутберидзе.

Личный каток для отделения «Хрустальный» открылся в сентябре на Юго-Западе Москвы.

«В целом, все было как обычно, главное событие года, наверное, что получилось выиграть чемпионат России, самое приятное событие. А также выиграла и финал «Гран-при», он тоже был в 2023 году и тоже значит для меня многое. Переезд на новый каток — тоже важное событие, очень рада, намного больше стало теперь пространства для тренировок и места. Чего бы попросила у Деда Мороза? У меня все есть, единственное что я бы попросила, так это здоровье. Но это не от него зависит», — сказала Петросян.

Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла. Она выиграла все турниры 2023 календарного года.

Аделия Петросян
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