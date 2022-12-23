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Чемпионат России

Сегодня, 16:43

Петросян не смогла объяснить ошибку на тройном лутце на чемпионате России

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Российская фигуристка Аделия Петросян высказалась о своем выступлении в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

— Прокатом я, конечно, недовольна. Не получился прыжок, начало сыпаться немного и другое. Ошибка на лутце? Не понимаю, почему так произошло, надо посмотреть видео. У меня нет нелюбимых или любимых прыжков. Но душевного подъема после акселя не было, тогда бы я, наверное, сделала лутц лучше.

Травма не сказалась — если тройной аксель сделала, то лутц уж можно как-то сделать.
Какое место хочу занять? Первая задача — все-таки чистые прокаты, сделать весь свой контент.

По итогам короткой программы Петросян набрала 76,25 балла и занимает промежуточное четвертое место.

Фигурное катание
Аделия Петросян
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