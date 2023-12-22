Петросян — о тройном акселе: «Я его потеряла за две недели до чемпионата. Это моя вина и ошибка, что не вернула»

Фигуристка Аделия Петросян поделилась эмоциями от проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

«Прокатом в целом довольна, но не было тройного акселя. К моему сожалению, я его потеряла за две недели до чемпионата России, и это моя вина и ошибка, что я его не вернула. Очень сильно извиняюсь перед зрителями, которые видели в заявке тройной аксель, а в итоге я сделала двойной. Надеюсь, что больше такой оплошности не допущу. Как остальные элементы ультра-си? Я не буду говорить, что все в порядке, потому что я сейчас скажу, что все в порядке, а потом вдруг упаду. Так что лучше я не буду вот так вот говорить. Вчера они были. Многие переболели? Я тоже переболела два раза, но сейчас все хорошо.

Как принимает Челябинск? Я первый раз в Челябинске, все всегда оставались в восторге от этого города, я хочу присоединиться к остальным, потому что публика горячая, оживленная, очень поддерживающая. Катаешь и чувствуешь, как каждый человек попадает в ритм твоей музыки.

Перерыв между стартами? В целом я довольна большим перерывом, но, наверное, я не провела ту работу, которую планировала после двух этапов. Я напланировала всего-всего, а получилось практически ничего. Планировала ли усложнения? Не знаю насчет усложнений, я хотела быть поувереннее, а получилось все не так», — сказала Петросян.

Спортсменка набрала за свой прокат 79,06 балла и занимает на текущий момент первое место.