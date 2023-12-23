Петросян — о победе на чемпионате России: «В прошлом году не было Нового года — настроение на нуле было. Рада, что реабилитировалась»

Фигуристка Аделия Петросян поделилась своими впечатлениями после победы на чемпионате России в Челябинске.

«Рада, что смогла реабилитироваться и подняться с пятого места на первое, хоть и не совсем удовлетворена своим прокатом. Очень рада, что смогла достичь такого результата, потому что предыдущего чемпионата России у меня и Нового года практически не было. Настроение было в полном в минусе, сейчас надеюсь спокойно с семьей проведу Новый год.

Планы отдохнуть нормально в Новый год на этот раз, но не переусердствовать и желательно восстановить те прыжки, которые здесь не получились, и двигаться вперед. Хочу также поблагодарить всех, кто нас поддерживает и переживает, тренеров, Федерацию фигурного катания, публику, она помогала пройти нам через все наши неудачи», — сказала Петросян.

Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла. Она выиграла все турниры 2023 календарного года.