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Чемпионат России

Сегодня, 13:10

Победители чемпионата России по фигурному катанию получат призовые в размере 2,5 миллиона рублей

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о призовых на чемпионате России.

«Чемпионы получат 2,5 миллиона рублей, серебряным медалистам выплатят по 1,5 миллиона, бронзовым — по 1 миллиону.», — приводит слова Когана РИА «Новости».

В ФФККР также отметили, что призовые были сохранены в полном объеме для достаточной мотвации у спортсменов.

Действующими чемпионами России являются Софья Акатьева в женском одиночном катании, Евгений Семененко — в мужском, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в танцах на льду и дуэт Александра Бойкова — Дмитрий Козловский в соревнованиях спортивных пар.

Чемпионат России-2023 пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
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