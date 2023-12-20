Победители чемпионата России по фигурному катанию получат призовые в размере 2,5 миллиона рублей

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о призовых на чемпионате России.

«Чемпионы получат 2,5 миллиона рублей, серебряным медалистам выплатят по 1,5 миллиона, бронзовым — по 1 миллиону.», — приводит слова Когана РИА «Новости».

В ФФККР также отметили, что призовые были сохранены в полном объеме для достаточной мотвации у спортсменов.

Действующими чемпионами России являются Софья Акатьева в женском одиночном катании, Евгений Семененко — в мужском, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в танцах на льду и дуэт Александра Бойкова — Дмитрий Козловский в соревнованиях спортивных пар.

Чемпионат России-2023 пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.