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Чемпионат России

Сегодня, 14:52

Попова — о снятии Трусовой с чемпионата России: «Турнир потерял многое. Без Саши будет не то»

Мария Гусева
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Хореограф и тренер по фигурному катанию Бетина Попова прокомментировала решение Александры Трусовой сняться с чемпионата России в Красноярске из-за болезни. Тренер Светлана Соколовская сообщила, что у фигуристки температура 39,4.

«Конечно, чемпионат России потерял многое. Будем честными: Саша претендовала на пьедестал, — цитирует «Спорт День за Днем» Попову. — Как человек с четверным лутцем может не претендовать на пьедестал? Мы видим, что этот чемпионат теряет многих спортсменов из-за болезни. Какой-то серьезный вирус гуляет по сборной и отбирает у нас хороших фигуристов, которые должны были выступать. Без Саши будет не то. Знаю, что есть люди, которые приехали только ради нее, покупали билеты, они очень расстроятся».

Одиночницы выступят на чемпионате России в Красноярске 23 декабря в 15.25 по московскому времени.

Источник: Спорт День за Днем
Фигурное катание
Александра Трусова
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