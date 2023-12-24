Президент ФФККР Сихарулидзе — о чемпионате России: «Спасибо судьям за объективное судейство»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе прокомментировал итоги чемпионата страны в Челябинске.

«Приятно было наблюдать за соревнованиями, разрывы очень маленькие в баллах, между баллами борьба была на высочайшем уровне, у женщин одно заглядение было смотреть на эту борьбу и у мужчин мощная борьба, причем не только за первые три места, и за десятку лучших. Это говорит о том что общий уровень поднялся и все прогрессируют, молодые врываются и отгрызают свое. Судьи максимально оьъективно судили, отдельное спасибо им за такое судейство спасибо, а организаторам за атмосферу.

Мне, как петербужцу, приятно, что мощно выступает Питер, и у мужчин и в парах. Также есть две конкурентоспособные девочки, после того как Лиза Туктамышева закончила кататься на какой-то период, нужно теперь смотреть за новым поколением, но видно уже сейчас что начинают появляться девочки. Сейчас уже появились и танцы, за два года большой прогресс был достигнут и петербургский дуэт попал в сборную. Это здорово для начала», — сказал Сихарулидзе.

Чемпионат России прошел в Челябинске с 21 по 24 декабря.