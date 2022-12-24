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Чемпионат России

Сегодня, 19:43

Лайшев: «Валиева признанный лидер. Справедливость результатов оставим на совести судей»

Лайшев прокомментировал итоги чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном разряде
Руслан Минаев
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Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал итоги чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном разряде.

«Болел за Камилу Валиеву и верил в нее до последнего. Очень талантливая фигуристка. Она настоящий герой! Не каждый спортсмен сможет осилить то, что пережила Камила в свои юные годы, даже ни один мужик. Нельзя умалять достоинства победительницы Софьи Акатьевой. Умница!

Справедливость результатов оставим на совести судей. Камила и так признанный лидер. В целом интрига продолжается, и дальше будет интереснее наблюдать за борьбой. Рад за девчонок. У нас такая мощная команда, и нам не нужен никакой чемпионат мира. У нас высочайший класс спортсменов.

Очень доволен выступлением всех фигуристок. Это праздник для миллионов зрителей. Люди получают удовольствие, несмотря на трудные ситуации в стране. Благодаря их выступлениям мы можем отвлечься», — цитирует Лайшева Sport24.

Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в 2022 году.

По итогам соревнований по сумме двух программ она получила 249,74 (164,15 + 85,59) балла.

Второе место заняла Камила Валиева. Она набрала в итоге 247,32 (170,71 + 76,61) балла.

Бронзу взяла Елизавета Туктамышева, которая по сумме двух программ заработала 241,72 (158,74 + 82,98) балла.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-24-layshev-kamila-valiyeva-nastoyashchiy-geroy-spravedlivost-rezultatov-ostavim-na-sovesti-sudey
Фигурное катание
Камила Валиева
Ренат Лайшев
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