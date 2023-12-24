Призер чемпионата России Петр Гуменник не смог выйти на награждение из-за травмы

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Фигурист Петр Гуменник не принял участие в церемонии награждении по окончании чемпионата России в Челябинске.
Гуменник занял третье место на соревнованиях. В это воскресенье Петр должен был принять участие в показательных выступлениях.
По сообщениям от ФФККР спортсмен посетил тренировку перед стартом гала, однако не вышел на официальную церемонию награждения.
Диктор на арене объявил, что Петр не примет участие в церемонии по «медицинским показаниям». Вопрос участия Гуменника в показательных выступлениях уточняется.