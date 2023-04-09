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Чемпионат России

Сегодня, 18:35

Радионова назвала лучшего фигуриста сезона в России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Елена Радионова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка, бронзовая призерка чемпионата мира Елена Радионова в комментарии «СЭ» назвала лучшего фигуриста России в сезоне-2022/23.

— В мире лучший — Илья Малинин, — заявила Радионова «СЭ». — Если брать Россию, раньше я хотела назвать Софью Акатьеву или Аделию Петросян. Но все-таки по сумме результатов это Петр Гуменник. Я считаю, надо было вручить две золотые медали на чемпионате России. Хотя, конечно, регламент это не предполагает. Просто хотелось бы, чтобы было так, — сказала Радионова.

На чемпионате России в Красноярске Гуменник занял второе место. Он набрал 295,07 балла по сумме двух прокатов — ровно столько же, сколько Евгений Семененко, который стал чемпионом благодаря тому, что набрал больше баллов за произвольную программу.

Ранее «СЭ» провел опрос среди российских фигуристов, кто был лучшим российским спортсменом в этом сезоне.

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева. Мы спросили российских фигуристов, кого они выберут MVP сезона. Некоторые ответы удивили

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Елена Радионова
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