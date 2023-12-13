Роднина не считает, что Щербакова закончит профессиональную карьеру в этом сезоне

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о будущем олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

«Допускаю ли я мысль, что Щербакова закончит карьеру в этом сезоне? Я вообще рожала ребенка, полтора года нигде не выступала и ничего — вернулась», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Выступающая в шоу 19-летняя Щербакова заявила, что не приедет на чемпионат России по фигурному катанию из-за плотного графика.

Турнир пройдет в Челябинске 20-24 декабря.