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Чемпионат России

Сегодня, 21:39

Роднина не считает, что Щербакова закончит профессиональную карьеру в этом сезоне

Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» высказалась о будущем олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

«Допускаю ли я мысль, что Щербакова закончит карьеру в этом сезоне? Я вообще рожала ребенка, полтора года нигде не выступала и ничего — вернулась», — сказала Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Выступающая в шоу 19-летняя Щербакова заявила, что не приедет на чемпионат России по фигурному катанию из-за плотного графика.

Турнир пройдет в Челябинске 20-24 декабря.

Анна Щербакова
Ирина Роднина
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