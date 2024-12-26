Сегодня, 12:00
Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» прокомментировал итоги чемпионата России в Омске. Он занял десятое место.
— Какие мысли оставил чемпионат России в Омске?
— Пока никаких. Еще должно пройти какое-то время. Думаю, лучше этот вопрос задать через недельку. Пока опустошение. Естественно, есть разочарование своим результатом. Мне еще предстоит проанализировать, в чем были допущены ошибки.
— Можно подумать, что вы любите заниматься самокопанием.
— Самокопание — не то, что я люблю делать. Но анализ нужен всегда, чтобы понимать, в чем были допущены ошибки, что пошло не так, чтобы этого избежать в дальнейшем. Накапливаешь опыт и стараешься в будущих соревнованиях не повторить эти ошибки.
— После таких результатов не возникает желание бросить все это и уйти, допустим, в тренерство?
— Нет. Я выступаю с огромным желанием. Люблю это дело, хочу кататься дальше.