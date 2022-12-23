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Чемпионат России

Сегодня, 18:17

Муравьева — о конкуренции на прыжковом турнире: «До конца не знали, что да как»

Муравьева рассказала о прокате короткой программы на чемпионате России
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева рассказала о прокате короткой программы на чемпионате России и о конкуренции на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге.

— Прокат рабочий. Я и не расстроена и не рада. Работаем. Завтра постараюсь чисто прокатать. Было падение на дорожке. Почему? Лед скользкий, бывает, надо больше концентрироваться на всей программе. Видимо, хотела немножко больше показать себя. Ничего.

— Как тебе прошедший чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербурге?

— Интересный турнир — благодарна федерации, что устроили такое. Не сравнится с соревнованиями — до конца не знали, что да как. В этом заключался интерес.

Софья Муравьева
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