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Чемпионат России

Сегодня, 15:05

Гуменник: «Сначала подумал, что я выиграл чемпионат России»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Петр Гуменник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российские фигуристы Петр Гуменник и Евгений Семененко, набравшие одинаковые баллы в борьбе за первое место в чемпионате России, поделились эмоциями после проката.

— Это было мощно. Я знал, что надо катать чисто, и после помарок понял, что в этот момент весь запас я потерял. Я сначала увидел, что набрал 190,8, а не 190,6, и подумал, что я первый. Но, чтобы совпали баллы, это нереально, — сказал Гуменник.

Семененко также отреагировал на результаты мужского турнира.

— После завершения всех прыжковых элементов вошел в раж. Шансы есть всегда, а там судьба решит, — сказал Семененко в эфире Первого канала.

Семененко впервые в карьере стал чемпионом России в мужском одиночном катании. Вторым в турнире стал Петр Гуменник, а замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла).

Петр Гуменник
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