Рудковская: «Мы берем социальные сети, количество просмотров — с Трусовой никто рядом не стоит»

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» заявила, что ей скучно без Александры Трусовой в спорте.

— Чего-то вам не хватило на этом чемпионате?

— Я очень жду на соревнованиях Сашу Трусову, мне ее не хватает. Единственный человек, который из этой старой гвардии может вернуться и навязать борьбу другого уровня. С двумя четверными лутцами, а она их может сделать при хорошей подготовке. И это, все знают, не ее максимум. Думаю, с ней будет сложно бороться. Вот она, настоящая суперзвезда. Мне без нее, честно скажу, скучновато было на этом чемпионате. Я ко всем отношусь с большим уважением, но жду возвращения Трусовой в спорт. Если бы она приехала, был бы просто совсем другой накал страстей. По всему остальному конкуренция близка к идеалу.

Мы берем в совокупности социальные сети, количество просмотров — никто рядом не стоит. Я не говорю о проданных билетах, сейчас люди покупают билеты на шоу с участием Трусовой, Плющенко и других фигуристов, но люди ходят также уже на бренд — Татьяны Навки, Ильи Авербуха, Евгения Плющенко. Не надо думать, что зрители идут на представление только ради одного фигуриста.

— Может Муравьева стать звездой, как Трусова?

— Есть итальянское выражение molto gentile, вот она такая: тонкая, звонкая, интеллигентная. Она совершенно другая. Как пушинка, белый лебедь, драматичная, у нее все время что-то происходит. Ей все время все достается тяжелым трудом. У Александры Трусовой было то же самое, она всегда была то второй, то третьей. Может, только в этом схожесть.

Хотя Саша — феномен фигурного катания. Она другая: торпеда, ракета! Их в плане образов вообще сравнивать нельзя. Если будут международные старты, конечно, сможет! Будет много работать. Почему нет? Не вижу причин для обратного. Она трудоголик и только в начале своего пути. Саша Трусова — это абсолютно черный лебедь, а Муравьева — белый. Я ей сама предложила эту роль год назад. И она ее очень полюбила. В том числе потому, что Трусова — это лидер, за ней тянутся остальные фигуристки. Поэтому не могу сказать, что Соня должна повторять чей-то путь. Она может создать такой стиль, который будет так же многих вдохновлять.

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