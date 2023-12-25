Рудковская рассказала о монетизации образа Муравьевой

Известный продюсер, совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» оценила перспективы вице-чемпионки России Софьи Муравьевой.

— Софья может стать заложницей своего драматичного образа?

— Тут уже задача тренерского штаба. Считаю, что в этом сезоне у нее сильная и подходящая программа. А на следующий сезон у Сони должна быть своя визитная карточка. У Плющенко был «Крестный отец», «Болеро», у Ягудина была «Зима», «Человек в маске», у Трусовой «Фрида», «Круэлла», у Валиевой «Болеро», у Косторной «Ангел». У Сони должна быть визитная своя карточка. Надеюсь, что мы ее найдем.

Когда я впервые увидела программу Сони, то предложила другую. Но тренерский штаб решил ее оставить на сезон. Хочется, чтобы человек не прятал катание за прыжками, а раскрывал его еще и еще. От образа тоже никуда не деться, надо его монетизировать, развивать. Если у нас получится сделать образ культовым и фишкой, то это будет успех.

Будет сложно, проще начать что-то новое. Приведу пример из балета, который очень люблю и часто посещаю все спектакли. Мало кто из артистов может показать идеального белого лебедя, партия черного выигрышнее и легче. Нужно же прожить эту жизнь на сцене и в конце умереть. Это все-таки, опять же, драма. Поэтому считаю, что нужно всегда отталкиваться от своих желаний. Я вижу как продюсер, что надо монетизировать плюсы Сони — доработать руки, образ. Глупо этим не воспользоваться и не развивать это в ней. У нее есть все, чтобы стать большой спортсменкой. Недавно смотрела интервью Сони, у нее что-то не получилось, и она говорила: «Видимо, это мое проклятие». Но потом она выходит и делает второй аксель, откатывает чисто произвольную программу. Она много работает и все заслужила сама.

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