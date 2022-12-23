Самоделкина — об ультра-си после перехода к Соколовской: «Возможно, со сменой тренера пропала стабильность на тройном акселе»

Ученица Светланы Соколовской Софья Самоделкина прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России-2023.

— Не все получилось, но радует, что без падений. Буду работать. Аксель — выездной прыжков. Видимо, слишком сильно вверх подбросило. Лутц — риттбергер — это вообще. Как можно в произвольной делать, а в короткой — нет? Не знаею. Когда-нибудь получится.

— Самая сложная короткая в мире — отличительная черта вашей группы?

— Когда я услушала, что катаю с лутц-риттбергером, когда начали накатывать программу, я проанализировала и поняла, что так никто не делает. Не то чтобы это установка, что я вот, должна сделать. Сделаю — классно будет. Не перегораю ли? У меня нет такого.

— Контент с подачи тренера?

— И мое желание. В прошлом и позапрошлом году хотела вернуть лутц-риттбергер, в 2019-м я прыгала, это был мой звездный прыжок. Потом не получалось. Сейчас я много напрыгивала его вне программ, Светлана Владимировна сказала попробовать в короткой.

— Тройной аксель разладился после смены тренера?

— Не могу сказать про стабильность — когда пришла к Светлане Владимировне, была без тройных прыжков. Была тяжелая травма, по сей день беспокоит. Все начали заново — с четверными была сложная работа. По сальхову могу сказать, что он более стабилен. У тройного аксель, возможно, чуть пропала стабильность, но она нарабатывается.

— Почему платье решили поменять?

— Светлане Владимировне захотелось сделать еще одно классное платье. Оно было готово еще после Сочи. Но Светлана Владимировна сказала оставить для России, чтобы все ахнули.