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Чемпионат России

Сегодня, 17:45

Савосин — о чемпионате России: «Надо было смелее идти на элементы, которые я сорвал»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Роман Савосин прокомментировал итоги чемпионата России в Омске.

— Из положительных моментов отмечу, что не было такого нерва, как это бывает обычно на чемпионате России. Удалось справиться хотя бы с короткой программой. В каком-то смысле она даже более напряженная, чем произвольная.

На прошлых чемпионатах России, которых у меня было четыре, я не откатал хорошо ни одной программы. В этом есть позитивный момент: я все-таки проехал успешно хотя бы короткую программу. Произвольная программа сегодня не удалась. Не скажу, что я перенервничал. Надо было смелее идти на элементы, которые я сорвал.

По итогам двух программ спортсмен набрал 254,16 балла.

Фигурное катание
Роман Савосин
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