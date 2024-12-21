Савосин — о чемпионате России: «Надо было смелее идти на элементы, которые я сорвал»

Фигурист Роман Савосин прокомментировал итоги чемпионата России в Омске.

— Из положительных моментов отмечу, что не было такого нерва, как это бывает обычно на чемпионате России. Удалось справиться хотя бы с короткой программой. В каком-то смысле она даже более напряженная, чем произвольная.

На прошлых чемпионатах России, которых у меня было четыре, я не откатал хорошо ни одной программы. В этом есть позитивный момент: я все-таки проехал успешно хотя бы короткую программу. Произвольная программа сегодня не удалась. Не скажу, что я перенервничал. Надо было смелее идти на элементы, которые я сорвал.

По итогам двух программ спортсмен набрал 254,16 балла.