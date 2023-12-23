Щербакова объяснила, почему делает прыжки в шоу

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала журналистам, зачем решила делать прыжки во время шоу «Вечера на хуторе» Татьяны Навки.

В субботу фигуристка упала с двойного акселя, но сделала тройной флип.

«Я фигуристка-одиночница, поэтому я прыгаю, вращаюсь, не только катаюсь, а исполняю элементы. (Смеется.) Здесь каждый выполняет свои элементы. Другие делают потрясающие трюки, поддержки, выбросы. Образ? Мне нравится роль, она драматичная, но счастливым финалом. Когда ты катаешь, ты просто показываешь граней своего характера. Каждый из нас бывает веселым и злым. Ты берешь нужную эмоцию и воплощаешь в своей героине», — сказала Щербакова.

Щербакова исполняет роль Одарки в шоу «Вечера на хуторе». Ледовый спектакль Татьяны Навки будет проходить с 22 декабря по 7 января в московском «Мегаспорте».