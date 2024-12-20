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Сегодня, 12:11

Щербакова — о выступлении после падения: «Болит все тело, но на адреналине это не чувствовалось»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристка Анна Щербакова, выступающая в паре с Егором Гончаровым, прокомментировала выступление в произвольном танце на чемпионате России в Омске.

— Чувствую себя средненько. Думала, за ночь будет полегче, но стало чуть тяжелее. Вчерашнее падение все-таки сказалось. У меня сильно болит все тело. Но на адреналине это не чувствовалось во время проката. Дискомфорта не испытывала. Поддержка трибун невероятная. Люди кричат, хлопают, аплодируют. Это заряжает каждого спортсмена, дает сил и энергии, — сказала Щербакова.

Егор Гончаров также прокомментировал выступление и состояние здоровья своей партнерши.

— Анюта молодец. Я лично не знаю, смог ли бы встать после 100 кг веса, поехать и откатать два дня на чемпионате России. Она — герой. Атмосфера на арене прекрасная. Сегодня выходили на разминку, я посмотрел наверх — там метры трибун! Много людей, очень круто. Масштаб ощущается. Мы счастливы, что попали на этот старт, — заявил Гончаров.

Анна Щербакова
Анна Щербакова / Егор Гончаров
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