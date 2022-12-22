Семененко объяснил, чем сложна смена часовых поясов в Красноярске

Российский фигурист Евгений Семененко после проката короткой программы на чемпионате России рассказал, почему просыпается в Красноярске в 4 утра. 19-летний спортсмен набрал за свой прокат 99,15 балла.

— Прокат близок к гениальному?

— Это было на уровне. Считаю, что с короткой программой справился, все элементы были исполнены на приличном уровне, судя по ощущениям. Не обидно, что не 100 баллов? Мне главное — катать. Какие баллы ставить, уже судьи решат. Со здоровьем все более-менее. Прокат короткой был на хорошем уровне, с волнением справился.

— Высыпаешься здесь?

— Нет. Два дня подряд просыпаюсь то в 4 утра, то в 5, жду завтрака, потом опять спать. Там маленький перерыв. После жеребьевки допоздна не засиживался.

— Насколько акклиматизация выбивает из тонуса?

— По-разному, в зависимости от часовых поясов. Считаю, что 12 часов разницы легче переносится, чем 4-5-6. Америка, Канада — просто день на ночь меняется. Здесь ни туда, ни сюда.

— Это всегда так? — спрашивает корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов.

— Вот это у вас акклиматизация! (У Дмитрий пошла кровь из носа незадолго до проката Семененко.)

— Можешь первую помощь оказать?

— Это уже реанимация (смеется).

— Всегда так тяжело? Были сборы в Красноярске в прошлом году.

— Это были предолимпийские сборы, так можно было привыкнуть к китайскому времени. Сборы были нужными и плодотворными.

— Цель на чемпионат?

— Работать.