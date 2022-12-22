Семененко объяснил, чем сложна смена часовых поясов в Красноярске

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Российский фигурист Евгений Семененко после проката короткой программы на чемпионате России рассказал, почему просыпается в Красноярске в 4 утра. 19-летний спортсмен набрал за свой прокат 99,15 балла.
— Прокат близок к гениальному?
— Это было на уровне. Считаю, что с короткой программой справился, все элементы были исполнены на приличном уровне, судя по ощущениям. Не обидно, что не 100 баллов? Мне главное — катать. Какие баллы ставить, уже судьи решат. Со здоровьем все более-менее. Прокат короткой был на хорошем уровне, с волнением справился.
— Высыпаешься здесь?
— Нет. Два дня подряд просыпаюсь то в 4 утра, то в 5, жду завтрака, потом опять спать. Там маленький перерыв. После жеребьевки допоздна не засиживался.
— Насколько акклиматизация выбивает из тонуса?
— По-разному, в зависимости от часовых поясов. Считаю, что 12 часов разницы легче переносится, чем 4-5-6. Америка, Канада — просто день на ночь меняется. Здесь ни туда, ни сюда.
— Это всегда так? — спрашивает корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов.
— Вот это у вас акклиматизация! (У Дмитрий пошла кровь из носа незадолго до проката Семененко.)
— Можешь первую помощь оказать?
— Это уже реанимация (смеется).
— Всегда так тяжело? Были сборы в Красноярске в прошлом году.
— Это были предолимпийские сборы, так можно было привыкнуть к китайскому времени. Сборы были нужными и плодотворными.
— Цель на чемпионат?
— Работать.