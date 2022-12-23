Сегодня, 14:59
Фигурист Евгений Семененко впервые в карьере стал чемпионом России в мужском одиночном катании.
19-летний спортсмен по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым в турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов (295,07). Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60.
Замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла). Андрей Мозалев, который после короткой программы шел третьим, занял шестое место (267,90).
Фигурное катание
Чемпионат России
Красноярск
Мужчины
Итоговое положение
1. Евгений Семененко — 295,07
2. Петр Гуменник —295,07
3. Александр Самарин — 282,40
4. Дмитрий Алиев — 272,57
5. Артем Ковалев — 268,52
6. Андрей Мозалев — 267,90
7. Макар Игнатов — 261,07
8. Глеб Лутфуллин — 251,41
9. Иван Попов — 239,39
10. Матвей Ветлугин — 237,00