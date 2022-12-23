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Чемпионат России

Сегодня, 14:59

Семененко впервые в карьере стал чемпионом России, Гуменник — второй

Анна Горшкова
Корреспондент
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Евгений Семененко впервые в карьере стал чемпионом России в мужском одиночном катании.

19-летний спортсмен по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым в турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов (295,07). Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60.

Замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла). Андрей Мозалев, который после короткой программы шел третьим, занял шестое место (267,90).

Фигурное катание

Чемпионат России

Красноярск

Мужчины

Итоговое положение

1. Евгений Семененко — 295,07

2. Петр Гуменник —295,07

3. Александр Самарин — 282,40

4. Дмитрий Алиев — 272,57

5. Артем Ковалев — 268,52

6. Андрей Мозалев — 267,90

7. Макар Игнатов — 261,07

8. Глеб Лутфуллин — 251,41

9. Иван Попов — 239,39

10. Матвей Ветлугин — 237,00

Фигурное катание
Александр Самарин
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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