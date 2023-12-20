Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 18:45

Семененко закрывает короткую программу на чемпионате России в Челябинске

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Стали известны стартовые номера у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию на коньках в Челябинске. Последним выступит чемпион страны прошлого года Евгений Семененко.

Порядок выступлений в короткой программе:


Первая разминка
1. Глеб Лутфуллин
2. Семен Соловьев
3. Петр Гуменник
4. Матвей Ветлугин
5. Роман Савосин
6. Дмитрий Алиев

Вторая разминка
7. Федор Зонов
8. Александр Самарин
9. Даниил Самсонов
10. Алексей Ерохов
11. Марк Кондратюк
12. Андрей Мозалев

Третья разминка
13. Григорий Федоров
14. Илья Яблоков
15. Макар Игнатов
16. Даниил Постарнаков
17. Владислав Дикиджи
18. Евгений Семененко

Короткие программы в мужском одиночном начнутся 21 декабря в 13.30 по московскому времени. Произвольные программы спортсмены покажут 22 декабря в 13.45.

Среди мужчин победу на прошлом чемпионате страны одержал Евгений Семененко.

Фигурное катание
0
Читайте также
Трехлетний ребенок скончался после посещения стоматолога в Рязани
Дочь попавшего под обстрел в Донбассе Охлобыстина рассказала о состоянии актера
Захарова заявила о надоевших обвинениях Санду в адрес России
Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку чемпионата России. Почему?
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Участники чемпионата России будут обязаны появляться перед камерами с символикой спонсоров
Стало известно об изменении формата чемпионата России по фигурному катанию
Косторная и Куница выступят шестыми в короткой программе на чемпионате России
Степанова и Букин будут открывать третью разминку на чемпионате России
Чемпионат России по фигурному катанию: состав участников у танцоров
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Степанова и Букин будут открывать третью разминку на чемпионате России

Косторная и Куница выступят шестыми в короткой программе на чемпионате России