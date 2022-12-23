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Сегодня, 15:23

Авербух отметил вклад Мишиных в победу Семененко на чемпионате России: «Они сделали все, чтобы Женя блистал!»

Авербух отметил вклад Мишиных в победу Семененко на чемпионате России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Евгения Семененко на чемпионате России в мужском одиночном катании.

«Женя большой молодец! Он набрал блестящую форму по ходу сезона. Мои поздравления тандему Алексея Мишина и его супруги, которые очень много сделали для того, чтобы Женя блистал! Петр Гуменник — замечательный, талантливый, молодой парень. Он уступил совсем немного. Может быть, это для него послужит мотивацией больше работать. Он одаренный фигурист. Хочется поздравить и Сашу Самарина, это настоящий боец! Многие думали, что Саша не сможет так блистать, но он собрался и показал высокий уровень», — сказал Авербух «СЭ».

Семененко по сумме двух программ набрал 295,07 балла. Вторым на турнире стал Петр Гуменник, набравший такое же количество баллов (295,07). Победителем стал Семененко, так как он лучше откатал произвольную программу — 195,92 балла, у Гуменника — 190,60. Замкнул тройку лучших Александр Самарин (282,40 балла).

Илья Авербух
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