Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 12:40

ФФККР — о чемпионате России в Казани: «У нас большая конкуренция за право проведения соревнований»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин прокомментировал возможность проведения в Казани чемпионата России.

«Дело в том, что в Казани регулярно проходят всероссийские турниры, поэтому город не забывают представлять на карте фигурного катания и это хорошо. Надо понимать, что с точки зрения конкуренции за право проведения соревнований у нас достаточно серьезная ситуация, высокая конкуренция. В этот раз у нас чемпионат России проходит в Челябинске, в прошлом году был Красноярск. Уже и Омск задумывается. Так что конкуренция высокая, появляются новые спортивные сооружения большой вместительности, которые позволяют проводить турниры на самом высоком уровне», — сказал Кононыхин.

В последний раз Казань принимала чемпионат России в 2008 году.

Фигурное катание
1
0
Читайте также
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку чемпионата России. Почему?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФФККР — о прыжковом турнире в Петербурге: «Ясность по турниру будет в понедельник»