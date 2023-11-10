ФФККР — о чемпионате России в Казани: «У нас большая конкуренция за право проведения соревнований»

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин прокомментировал возможность проведения в Казани чемпионата России.

«Дело в том, что в Казани регулярно проходят всероссийские турниры, поэтому город не забывают представлять на карте фигурного катания и это хорошо. Надо понимать, что с точки зрения конкуренции за право проведения соревнований у нас достаточно серьезная ситуация, высокая конкуренция. В этот раз у нас чемпионат России проходит в Челябинске, в прошлом году был Красноярск. Уже и Омск задумывается. Так что конкуренция высокая, появляются новые спортивные сооружения большой вместительности, которые позволяют проводить турниры на самом высоком уровне», — сказал Кононыхин.

В последний раз Казань принимала чемпионат России в 2008 году.