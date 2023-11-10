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Чемпионат России

Сегодня, 12:16

ФФККР — о прыжковом турнире в Петербурге: «Ясность по турниру будет в понедельник»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Кононыхин прокомментировал возможный перенос чемпионата России по прыжкам из дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Турнир был запланирован на 1-4 декабря. Накануне стало известно, что в эти даты объект принимает концерт Павла Воли.

«В понедельник будет полная ясность по этому турниру. На данный момент дополнительно сказать ничего не могу», — сказал Кононыхин.

В Санкт-Петербурге помимо «Юбилейного» есть также «Ледовый дворец», где проводит домашние игры хоккейный клуб СКА, а также новая «СКА-Арена». Последняя еще не введена в официальную эксплуатацию.

Фигурное катание
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