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Сегодня, 13:50

Синицына: «Весь прокат получился как борьба за выживание»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала выступление на чемпионате России в Омске.

— Конечно, очень обидно за последний прыжок. Весь прокат получился как борьба за выживание. Боролась в каждом элементе, но в конце силы меня покинули. К сожалению, не до конца справилась с программой.

— Какие планы дальше?

— Сейчас — отпраздновать Новый год в кругу семьи. Потом поучаствовать в новогодних шоу. В январе-феврале хочу посетить как можно больше соревнований разного уровня, чтобы накатать свои программы на публику, чтобы выходить на лед и не бояться за срыв прыжка или что-то еще.

Синицына показала результат в 203,93 балла за произвольную программу, набрав 69,99 балла за короткую программу.

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