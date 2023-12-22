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Чемпионат России

Сегодня, 18:32

Синицына заявила, что была приятно шокирована своими высокими оценками

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Ксения Синицына.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер юношеской Олимпиады 2020 года Ксения Синицына прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

— Я старалась сделать свой максимум, все получилось почти. Бедуинский мне не понравился, но старалась все додержать, все обороты, и все сделать по максимуму. В принципе я собой довольна. После того как баллы увидела, немножко было шокирована, потому что 75 достаточно большая сумма. Не каждый может набрать такую. Порадовалась.

Какие задачи на чемпионат? Самая первая задача, конечно же, откатать свои программы, показать их зрителям. Вторая — конечно же, хочется попасть в сборную страны. Такая цель на этот чемпионат. Буду делать максимум.

Зрители очень тепло, очень дружелюбно принимают. Как обычно, публика на высшем уровне, подбадривает, кричит в самый ответственный момент, что очень заводит, и ты стараешься все сделать, чтобы порадовать ее и себя тоже.

Научило ли чему-то последнее выступление в Москве? Конечно, мы все учимся на своих ошибках. Очень много работы было проделано над каскадами. Всегда есть куда стремиться. Все проанализировала и, как видите, исправила, — сказала Синицына.

Спортсменка набрала за свое выступление 75,21 балла.

Ксения Синицына
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