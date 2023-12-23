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Чемпионат России

Сегодня, 23:07

Слюсаренко считает, что его ученики выполнили не все задуманное на чемпионате России

Виктория Кравченко
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Тренер Павел Слюсаренко заявил, что его ученики выполнили не все задуманное на чемпионате России по фигурному катанию.

«Не все задуманное получилось выполнить, но третьим местом Екатерины и Матвея, конечно, мы довольны. Ситуация с Артемом Грицаенко, наверное, какая-то случайность, нелепость, может быть, где-то невнимательность. Думаю, что в дальнейшем такого точно не повторится, Артем будет более внимательно относится к своему инвентарю», — цитирует Слюсаренко ТАСС.

Подопечные Слюсаренко Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли третье место в соревнованиях спортивных пар.

Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторые — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске и завершится 24 декабря показательными выступлениями.

Источник: https://tass.ru/sport/19617543
Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
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