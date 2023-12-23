Слюсаренко считает, что его ученики выполнили не все задуманное на чемпионате России

Тренер Павел Слюсаренко заявил, что его ученики выполнили не все задуманное на чемпионате России по фигурному катанию.

«Не все задуманное получилось выполнить, но третьим местом Екатерины и Матвея, конечно, мы довольны. Ситуация с Артемом Грицаенко, наверное, какая-то случайность, нелепость, может быть, где-то невнимательность. Думаю, что в дальнейшем такого точно не повторится, Артем будет более внимательно относится к своему инвентарю», — цитирует Слюсаренко ТАСС.

Подопечные Слюсаренко Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли третье место в соревнованиях спортивных пар.

Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторые — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске и завершится 24 декабря показательными выступлениями.