Слюсаренко считает, что его ученики выполнили не все задуманное на чемпионате России

Сегодня, 23:07
Тренер Павел Слюсаренко заявил, что его ученики выполнили не все задуманное на чемпионате России по фигурному катанию.
«Не все задуманное получилось выполнить, но третьим местом Екатерины и Матвея, конечно, мы довольны. Ситуация с Артемом Грицаенко, наверное, какая-то случайность, нелепость, может быть, где-то невнимательность. Думаю, что в дальнейшем такого точно не повторится, Артем будет более внимательно относится к своему инвентарю», — цитирует Слюсаренко ТАСС.
Подопечные Слюсаренко Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли третье место в соревнованиях спортивных пар.
Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вторые — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске и завершится 24 декабря показательными выступлениями.