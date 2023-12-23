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Чемпионат России

Сегодня, 07:00

Смотрим чемпионат России по фигурному катанию с призером Евро! Эфир «СЭ»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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В субботу, 23 декабря начиная с 12.45 мск на YouTube-канале «Кваксель» мы проведем эфир с чемпионом мира и России среди юниоров, призером взрослых чемпионата Европы, этапов «Гран-при» и чемпионатов России Денисом Ходыкиным. Ведущий — Дмитрий Кузнецов.

В прямом эфире мы будем следить за произвольной программой у пар, где за медали чемпионата России будут бороться Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский и другие участники, а в начале выступят партнеры Ходыкина по группе — Косторная/Куница. Также мы обсудим результаты первой половины сезона в России и за рубежом и зададим все интересующие вас вопросы, которые вы оставите в комментариях.

Подключайтесь!

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